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الفائز بمسابقة القرآن الكريم يوجه رسالة لـ"السيسي": "نفسي أحج"

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 03:25 ص
الفائز بمسابقة القرآن الكريم يوجه رسالة لـالسيسي: نفسي أحج
الشيخ عبدالعزيز شعبان
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نعيم يوسف
 
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قال الشيخ عبدالعزيز شعبان، الفائز في مسابقة القرآن الكريم، وأحد المكرمين في احتفالية ليلة القدر، إنه بدأ في مسيرته بحفظ القرآن الكريم في سن الخامسة، وكان والده من أكثر الذين ساعدوه.

وأضاف شعبان، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، أنه ظل يحفظ في القرآن من سن 5 سنوات وحتى سن 12 سنة.

ولفت إلى أنه التقى الرئيس السيسي أمس في الاحتفالية، وكان لديه طلبا لم يقله أمس، ولكنه سيقوله الآن ويرغب أن ينفذه له وهو حج بيت الله الحرام.
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