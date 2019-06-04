وكيل رياضة القليوبية يسلم جوائز ختام الأنشطة الرمضانية وحفظة القرآن الكريم بمراكز شباب طوخ (صور)

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نظم مركز شباب كفر العمار التابع لادارة شباب طوخ بمحافظة القليوبية، الإثنين، إحتفالية لختام الأنشطة الرمضانية وتكريم حفظة القرآن الكريم، وزع خلالها الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، عدد من الجوائز على الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم التي نظمها المركز خلال شهر رمضان بحضور النائب محمد سليم وعماد لطفي مدير إدارة طوخ وعدد من أهالي القرية وأعضاء المركز.



كما توجه الصبروط إلى مركز شباب السفاينة للمشاركة في إحتفالية المركز بختام الأنشطة وتوزيع جوائز المسابقات الرياضية والدينية.



وأكد "الصبروط" ضرورة الاهتمام بتكريم النماذج الناجحة في المجالات الرياضية والثقافية والفنية والدينية وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة،وذلك بهدف توسيع قاعدة المشاركة بمراكز الشباب وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور علاء مرزوق محافظ الإقليم.

