"نوكيا": مبيعات "الأونلاين" بمصر في زيادة مستمرة

قال تامر الجمل، مدير شركة "HMD" في مصر، وهي الشركة الفنلندية المالكة للعلامة التجارية نوكيا، إن نسبة المبيعات اونلاين للهواتف المحمولة عبر منصات التجارة الإلكترونية للهواتف المحمولة فى زيادة مستمرة بالسوق المصري.





وأكد الجمل في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن هناك بوادر لتحسن السوق فهو يمرض لا يموت وسيعود للتعافى من جديد مع تعافى القدرة الشرائية للمواطن، مشيراً إلى أن نوكيا تركز فى هواتفها على الإمكانيات التى تلبي احتياجات المواطن وتناسب ميزانيته.





وتابع مدير شركة HMD في مصر: "مبيعتنا تتضاعف كل ربع ، نحن نركز على احتياجات العميل حيث اننا نقدم هواتف تتطور دائما وسوفت وير يتم تحديثه باستمر لمدة عامين، مع تحديثات أمنية للهاتف لمدة 36 شهر، ونحن شركة فنلندية وعلاقتنا بجوجل علاقة استثنائية منذ البداية ولا نهتم بما يحدث للشركات الأخرى.