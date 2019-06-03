ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"نوكيا": مبيعات "الأونلاين" بمصر في زيادة مستمرة

الإثنين 03/يونيو/2019 - 11:09 م
نوكيا: مبيعات الأونلاين بمصر في زيادة مستمرة
مدير الشركة مع محرر الفجر
Advertisements
طباعة
أحمد الشيخ
 
Advertisements
قال تامر الجمل، مدير شركة "HMD" في مصر، وهي الشركة الفنلندية المالكة للعلامة التجارية نوكيا، إن نسبة المبيعات اونلاين للهواتف المحمولة عبر منصات التجارة الإلكترونية للهواتف المحمولة فى زيادة مستمرة بالسوق المصري.

وأكد الجمل في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن هناك بوادر لتحسن السوق فهو يمرض لا يموت وسيعود للتعافى من جديد مع تعافى القدرة الشرائية للمواطن، مشيراً إلى أن نوكيا تركز فى هواتفها على الإمكانيات التى تلبي احتياجات المواطن وتناسب ميزانيته.

وتابع مدير شركة HMD في مصر: "مبيعتنا تتضاعف كل ربع ، نحن نركز على احتياجات العميل حيث اننا نقدم هواتف تتطور دائما وسوفت وير يتم تحديثه باستمر لمدة عامين، مع تحديثات أمنية للهاتف لمدة 36 شهر، ونحن شركة فنلندية  وعلاقتنا بجوجل علاقة استثنائية منذ البداية ولا نهتم بما يحدث للشركات الأخرى.
Advertisements
المزيد عن: نوكيا مصر مدة عام شركة نوكيا البيع على النت الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوروجواي
1
x
17:30
1
الإكوادور
أوكرانيا
3
x
17:30
1
بنما
السنغال
0
x
20:30
0
نيجيريا
الدوري المصري
بتروجيت
0
x
22:00
0
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
1
x
22:00
2
وادي دجلة
الاتحاد السكندري
3
x
22:00
1
سموحة
حرس الحدود
1
x
22:00
1
الزمالك