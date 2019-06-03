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"الجندي": الصلاة على النبي أثناء التشهد ليست فرضا عند الحنفية والمالكية (فيديو)

الإثنين 03/يونيو/2019 - 10:04 م
الجندي: الصلاة على النبي أثناء التشهد ليست فرضا عند الحنفية والمالكية (فيديو)
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أمنية فوزي
 
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم، في التشهد أثناء الصلاة، اعتبره الشافعية والحنابلة فرض.

وأضاف "الجندي"، خلال برنامجه "حدوتة فقهية"، المذاع على راديو "9090" مساء اليوم الإثنين، أن بعض الحنفية والمالكية اعتبروا الصلاة على النبي أثناء التشهد مستحبة وليست فرضًا.
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