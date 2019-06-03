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باريس سان جيرمان يضحي بـ "نيمار وكافاني" من أجل الصفقة الكبري

الإثنين 03/يونيو/2019 - 09:58 م
باريس سان جيرمان يضحي بـ نيمار وكافاني من أجل الصفقة الكبري
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مني العوضي
 
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تشير تقارير إسبانية، إلى رغبة ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت قناة "GOL" الاسبانية، أن نادي باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع كريستيانو رونالدو مقابل 140 مليون يورو، فالنادي الباريسي سيقوم ببيع نيمار وإيدينسون كافاني من أجل إنهاء هذه الصفقة.

وأشارت القناة الإسبانية إلى أن كيليان مبابي سيكون سعيد للغاية في حال تمت هذه العملية، لأنه يريد العمل مع مثله الأعلى وهو كريستانو ورنالدو.

وكانت قناة "RMC" الفرنسية، قد كشفت أن البرازيلي نيمار دا سيلفا بات قريباً للغاية من العودة إلى نادي برشلونة.
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المزيد عن: نيمار كافاني باريس ورونالدو الصفقة الكبرى
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