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عاجل.. استطلاع ظهور هلال شهر شوال من عدمه عقب صلاة العشاء

الإثنين 03/يونيو/2019 - 08:44 م
عاجل.. استطلاع ظهور هلال شهر شوال من عدمه عقب صلاة العشاء
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داليا الحسين
 
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ذكرت مصادر، أنه يتم متابعة استطلاع ظهور هلال شهر شوال من عدمه عقب صلاة العشاء.

وكانت قد أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدا الثلاثاء المتتم لشهر رمضان، ويوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.
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