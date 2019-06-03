الفرنك السويسري يسجل أعلى مستوى منذ عامين خلال تعاملات اليوم الإثنين

سجل سعر الفرنك السويسري أعلى مستوى منذ عامين أمام اليورو خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تصاعد المخاوف التجارية.





واتجه المستثمرون إلى العملة السويسرية التي تعد أحد الملاذات الآمنة مع تزايد حدة الصراعات التجارية العالمية، مع استهداف الولايات المتحدة للمكسيك أيضاً بعد أن رفعت التعريفات ضد الصين في الشهر الماضي.





وفضلاً عن ذلك توقفت المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم مما يقلل من فرص التوصل لصفقة تجارية، في الوقت الذي ألقت فيه الصين باللوم على واشنطن في انهيار المفاوضات.





كما تلقى الفرنك الدعم أيضاً من بيانات اقتصادية سلبية كشفت انكماش النشاط الصناعي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي.





وتأتي مكاسب العملة السويسرية اليوم بعد صعود قوي في مايو الماضي حيث ارتفع الفرنك بأكثر من 2 بالمئة مقابل اليورو، وهو أكبر صعود في 8 أشهر حيث أدت التوترات التجارية إلى زيادة عمليات البيع العالمية للأصول المحفوفة بالمخاطر.





وبحلول الساعة 3:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الفرنك السويسري أمام اليورو بنحو 0.09 بالمئة إلى 1.1188 فرنك بعد أن سجل مستوى 1.1120 فرنك وهو أعلى مستوى للعملة السويسرية منذ يوليو 2017.





وخلال نفس الفترة، ارتفع الفرنك أمام الدولار بنحو 0.2 بالمئة إلى 0.9991 فرنك بعد أن حقق مكاسب شهرية بلغت 2 بالمئة خلال مايو الماضي.