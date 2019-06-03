قبل قدومه.. 9 نصائح لمواجهة التحرش في عيد الفطر

مع حلول عيد الفطر المبارك، وتنزه الفتيات في أيام العيد، تكثر حوادث التحرش الجنسي ضدهم، مما يعرضهن لمخاطر عديدة، يحاولن التصدي لهذه الظاهرة السلبية في المجتمع، بشتى الطرق، والتي تعد أبرزها تسليم المتحرش لأقرب مركز شرطة دون خجل أو خوف، إذ يجب مساندة الفتاة في عمل محضر إثبات حالة في القسم والشهادة معها ضد المتحرش.





وأعلنت الدكتور ة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، تخصيص غرفة عمليات لتلقي شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عبر الخط الساخن رقم 15115.





وأشارت مرسي، في بيان لها، إلى أن الغرفة تعمل على تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات في حالة الاتجاه إلى رفع دعاوى قضائية، مؤكدة تعاون المجلس يتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، وذلك سعيا منه لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة.





لذا تستعرض،"الفجر"، بعض النصائح للفتيات، لمواجهة ظاهرة التحرش، فيما يلي.









١- تجنب سير الفتاة بمفردها، والسير في مجموعات، والاستعانة بالمواطنين في حال التعرض للتحرش لضبط المتحرش.





٢- يجب تسليم المتحرش لأقرب مركز شرطة دون خجل أو خوف، إذ يجب مساندة الفتاة في عمل محضر إثبات حالة في القسم والشهادة معها ضد المتحرش.





٣- إذا حدث التحرش في مكان عام وليس بالشارع يجب تبليغ إدارة المكان على الفور للتدخل سريعا.





٤- تجنب السير في الطرق المظلمة، وتجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.





٥- التعامل بقوة مع المتحرش وعدم شعور الفتاة بأنها مخلوق ضعيف.





٦_ الالتزام بالأماكن المخصصة للسيدات فى المواصلات أو الطوابير.





٧- الاستنجاد بالمواطنين في الشارع لمساعدة الفتاة في ضبط المتحرش.





٨- عدم الذهاب إلى أماكن غير معروفة بالنسبة لكِ، ومحاولة السؤال والاستفسار جيدًا عن المكان، ومخابرة الأسرة بالمكان حال ذهابك.





٩- يجب على الفتيات حفظ رقم الشرطة المخصص للإبلاغ عن هذه الحالات في الأعياد والمناسبات، وعند وقوع حالة تحرش بإحداهن في منطقة ما تقوم بسرعة بالاتصال والإبلاغ عن الحالة التي تعرضت لها سواء بمفرها أو بصحبة أصدقائه.







