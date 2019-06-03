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رسمياً.. المحكمة العليا: غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر بالمملكة

الإثنين 03/يونيو/2019 - 07:12 م
رسمياً.. المحكمة العليا: غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر بالمملكة
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الفجر السعودى
 
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اعلن الديوان الملكي قبل قليل عن قرار المحكمة العليا بثبوت رؤية هلال شوال مساء اليوم الاثنين ، وان يوم غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر.


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