رسمياً.. المحكمة العليا: غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر بالمملكة
الإثنين 03/يونيو/2019 - 07:12 م
الفجر السعودى
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اعلن الديوان الملكي قبل قليل عن قرار المحكمة العليا بثبوت رؤية هلال شوال مساء اليوم الاثنين ، وان يوم غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر.
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