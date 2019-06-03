سعر الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 3/6/2019

ستقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك العاملة في مصر اليوم الإثنين، وذلك رغم حالة التراجع التي يعشيها الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات الفترة الماضية وجاءت أسعار الدولار على النحو التالي:





سعر الدولار في البنوك اليوم





سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامى

16.85 جنيه

16.80 جنيه.





سعر الدولار الأهلي المصري

16.75 جنيه للشراء

16.85 جنيه للبيع





سعر الدولار في البنك التجاري الدولي





16.70 جنيه للشراء

16.80 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك الإسكندرية

16.72 جنيه للشراء

16.82 جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

16.73 جنيه للشراء