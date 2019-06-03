'مواطنون ضد الغلاء': انخفاض سعر الدولار يحتاج 6 أشهر ليؤثر على الأسعار

قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن تأثير انخفاض سعر الدولار يحتاج إلى دورة استيراد كاملة حتى يظهر أثره على أسعار المنتجات، أي من 3 إلى 6 أشهر.



