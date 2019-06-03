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'مواطنون ضد الغلاء': انخفاض سعر الدولار يحتاج 6 أشهر ليؤثر على الأسعار

الإثنين 03/يونيو/2019 - 05:39 م
'مواطنون ضد الغلاء': انخفاض سعر الدولار يحتاج 6 أشهر ليؤثر على الأسعار
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هدى عبدالرازق
 
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قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن تأثير انخفاض سعر الدولار يحتاج إلى دورة استيراد كاملة حتى يظهر أثره على أسعار المنتجات، أي من 3 إلى 6 أشهر.

وأشار "العسقلاني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "همزة وصل" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الإثنين، إلى أن كتابة السعر على المنتج ضروري، وفائدته تعود بشكل أكبر على التاجر، مؤكدًا أن المشروعات التي تنفذها الدولة ستعود بالخير على المواطنين، ولكن علينا أن يساعد المواطنون بعضهم حتى يظهر ثمار الإصلاح الاقتصادي.
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المزيد عن: مواطنون ضد الغلاء انخفاض الدولار العسقلاني أخبار مصر
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