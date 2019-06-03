تعرف على مدينة فيلافرانكا ديل بييرزو المذهلة .. حقائق مذهلة

في كاستيلا ياليون احدى مقاطعات إسبانيا تقع بلدة صغيرة ،شوارع عديدة مليئة بالأديرة والكنائس تمتد على طريق الحج كامينو فرانسيس الى سانتياغو دي كومبوستيلا وعشرات من أماكن الإقامة الرخيصة والفنادق الفخمة والمطاعم التي تقدم الكثير للزوار والحجاج انها مدينه فيلافرانكا ديل بييرزو الصغيرة التي يجب ان تكون من ضمن قائمتك للمدن الأوروبية التي ترغب بزيارتها.





يمكن زيارة واحد من أهم معالمها البارزة هناك هو قلعة شيدت عام 1515 فوق خرائب حصن قديم حيث تعرض هذا البناء للنهب من قبل الانكليز في العام 1809 تلاهم الفرنسيون في عام 1815 ويمكن مشاهدة هذا البناء من الخارج فقط ولا يمكن الدخول اليه كونه أصبح ملكية خاصة في المدة الاخيرة.





من معالم المدينة القديمة كنيسة سانت جيمس التي يحمل لها الحجاج معنى خاصا كونها موطنا لبوابة الغفران (بيورتا ديل باردون ) وهذه الكنيسة الى جانب كاتدرائية سانتياغو ، حيث يمكن للحجاج الحصول على الغفران ، يفتح باب الغفران فقط خلال السنوات المقدسة او السنوات اليعقوبية كما تسمى وهي السنوات التي يصادف فيها 25 من يوليو يوم الاحد مما اكسب المدينة لقب كومبوستيلا الصغيره.





أما كوليجياتا دي سانتا ماريا فهو مبنى من المباني التاريخية الملفتة للانتباه في المدينة حيث تم بناؤه في القرن السادس عشر وهو مبني أساسا من الحجر ويمزج في هندسته بين الطراز القوطي وعصر النهضة .



