تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات
الإثنين 03/يونيو/2019 - 05:27 م
رضا سلامة
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تقرر في ضوء نتائج الاجتماع الذي عقده أمس د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم ود. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقر وزارة التربية والتعليم لمناقشة أعمال التنسيق للعام الدراسي القادم، بدء العام الدراسي الجديد ٢٠١٩-٢٠٢٠ في ٢١ سبتمبر القادم على مستوى التعليم الجامعي وقبل الجامعي، مع مراعاة بدء الدراسة بمرحلة الروضة والصفين الأول والثاني الابتدائي قبل هذا الموعد بعشرة أيام.
وكما تقرر انتهاء الفصل الدراسى الأول يوم الخميس الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٠، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق ٢٥ يناير ٢٠٢٠ ولمدة أسبوعين، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات يوم السبت الموافق ٨ فبراير ٢٠٢٠ .
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