تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات

تقرر في ضوء نتائج الاجتماع الذي عقده أمس د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم ود. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقر وزارة التربية والتعليم لمناقشة أعمال التنسيق للعام الدراسي القادم، بدء العام الدراسي الجديد ٢٠١٩-٢٠٢٠ في ٢١ سبتمبر القادم على مستوى التعليم الجامعي وقبل الجامعي، مع مراعاة بدء الدراسة بمرحلة الروضة والصفين الأول والثاني الابتدائي قبل هذا الموعد بعشرة أيام.



