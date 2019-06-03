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"نيسان": السوق المصري قادر على استيعاب المزيد من الاستثمارات في قطاع السيارات

الإثنين 03/يونيو/2019 - 04:07 م
نيسان: السوق المصري قادر على استيعاب المزيد من الاستثمارات في قطاع السيارات
جانب من حفل السحور
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أحمد الشيخ
 
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أقامت شركة نيسان موتور إيجيبت حفل السحور السنوي بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة بحضور كوهى مايدا رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، ومجموعة من قيادات الشركة في مجالات التسويق، خدمات ما بعد البيع والعلاقات العامة والعلاقات الحكومية . 

وشرف حفل السحور نخبة متميزة من ممثلي وسائل الإعلام المتخصصين في مجال قطاع السيارات والاقتصاد و كذلك المجلات الاجتماعية. 

وقال كوهى مايدا: "أن الشركة تسعى إلى الحفاظ على المكانة المتقدمة التي حققتها في سوق السيارات المصري والتي تحتل بها المركز الأول في سيارات السيدان المجمعة محليا، بالإضافة لباقي الطرازات التي تحقق بها الشركة مراكز متقدمة في ظل المنافسة الكبيرة التي يتسم بها السوق المصري، موضحا أن الشركة تستهدف زيادة حجم حصتها السوقية ورفع طاقتها الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق والعملاء".

وكان حفل السحور قد شهد تفاعلا كبيرا بين ممثلي وسائل الاعلام وقيادات الشركة وسط أجواء احتفالية اعادت لأذهان الحضور ذكريات رمضان الجميلة خاصة عرض الليلة الكبيرة وأنغام التخت الشرقي والاغاني التراثية التي حازت على اعجاب الجميع.

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