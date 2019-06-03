الصوم ينتهي والعطش يستمر.. أهالي شمال قنا يبحثون عن المياه لـ"حموم العيد"



حيث أعربت فايزه محمد، ربة منزل، عن استيائها بسبب تكرار انقطاع المياه، مؤكدة أنها لجأت إلى استخدام المياه الجوفية من الطلمبات، من أجل إنهاء أعمالها المنزلية، لتجهيز الإفطار للصائمين بالمنزل، مطالبة المسؤولين بالاهتمام بمنظومة المياه، قائلًة: "حرام عليكم عاوزين نفطر يوم من غير ما ندور على الميه ليل ونهار".



ويوضح عادل محمود، مواطن، أنه لجلأ الأيام الماضية إلى المياه المعدنية من أجل تجاوز مشكلة المياه التي باتت تؤرق الجميع، إلا أن الحياة بدونها تشعرنا بالعيش في العصور السحيقة الجاهلية، مطالبًا بتوفير حاجتهم من المياه، والعمل على تشغيل محطات الشرب بفرشوط؛ لإنهاء أزمة تكرار انقطاع المياه.



وأكد محمود عثمان، مهندس، أن المياه كانت لا تأتي إلا في الفجر، بعد أن ينام الجميع، على الرغم من أنه يسكن بالدور الثاني، خصوصا وأن المياه بالمنطقة لا تدخل المنازل نهائيًا، مشيرًا إلى أنهم طالبوا مرارا وتكرارا من المسؤولين بأخذ مشكلة المياه في عين الاهتمام، إلا أنه لا حياة لمن تنادي.



فيما استغاث أهالي مدينة نجع حمادي، باللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، للتدخل السريع لحل الأزمة، مشيرين إلى أن الوضع سيء جدا داخل المنازل ومعاناة كبيرة يعيشها الأهالي بانقطاع المياه بشكل مستمر منذ ما يقرب من 3 أيام، وسط انقطاعها المتكرر طوال شهر رمضان لساعات.



ويقول عمر سعد، أحد أهالي مركز فرشوط، شمال قنا، إن الأهالي أغلبهم أصيب بالإمراض الكلوية بسبب عدم نقاوة المياه الارتوازية التي اعتادوا على شربها، مشيرًا إلى أن الأهالي يملئون الجراكن من 7 صباحًا حتى العصر، ومن بعد المغرب حتى الفجر، لانقطاع المياه باستمرار عن المدينة كلها.



فيما أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، أنه تم الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية ومأخذ المياه وشبكات التوزيع الخاصة بمحطة مياه فرشوط، باستثناء عداية خط نقل المياه أسفل طريق مصر - أسوان الزراعي المقرر انتهائها خلا 10 أيام، لافتا الى انه سوف يتم تشغيل المحطة وضخ المياه للأهالي فور الانتهاء من تنفيذ خط الكهرباء، مؤكدا علي أن التكلفة المالية للمحطة بلغت حوالي 270 مليون جنيهًا.



وتابع أنه يجري عمل توسعات محطة مياه الشرب الرئيسية بمدينة دشنا والذي سيساهم في رفع قدرة المحطة من 400 لتر ثانية إلى 800 لتر ثانية.



وأوضح أن التكلفة المالية تصل إلى 120 مليون جنيه لتوفير المياه النقية لأهالي المدينة والقري التابعة لها بشكل منتظم علي مدار اليوم وطوال أيام السنة لاسيما في فصل الصيف.







تصطف السيدات وربات المنزل، منذ ساعات الفجر الأولى، أمام الطلمبات الحبشية، من أجل الحصول على كمياتهم المطلوبة من المياه، لاستخدامها في إعداد السحور وموائد الإفطار، نظرًا لانقطاع المياه المستمر في عدد من مدن شمال محافظة قنا.