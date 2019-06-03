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تعطيل العمل بفروع البنك الأهلى لمدة 5 أيام تبدأ الثلاثاء

الإثنين 03/يونيو/2019 - 02:31 م
تعطيل العمل بفروع البنك الأهلى لمدة 5 أيام تبدأ الثلاثاء
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قرر البنك الأهلى المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر، بداية من يوم الثلاثاء القادم الموافق 4 يونيو 2019 وحتى الخميس الموافق 6 يونيو 2019، أى لمدة 3 أيام، بمناسبة عيد الفطر المبارك، عل أن يعاود البنك العمل يوم الأحد القادم الموافق 9 يونيو 2019.

يشار إلى أن البنوك الالكترونية وماكينات الصرف الآلى تعمل بكامل قوتها في جميع أنحاء الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك. 

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