مدربون × كان 2019 (14) .. إبراهيم كامارا شاهد على إنجاز "رينارد" مع أفيال كوت ديفوار عام 2015

تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستقام في مصر يوم 21 يونيو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة الإفريقية، وتستمر منافسات البطولة حتي 19 يوليو المقبل.





ويقدم "الفجر الرياضي" سلسلة حلقات بعنوان "مدربون × كان 2019" يستعرض خلالها معلومات عن مدربي المنتخبات المشاركين في بطولة أمم إفريقيا ومسيرتهم التدريبية وأبرز إنجازاتهم وطموحاتهم في النسخة القادمة من البطولة القارية، وتستمر هذه الحلقات حتي موعد انطلاق النسخة 32 من البطولة والتي ستقام على الأراضي المصرية.





ونتناول في الحلقة الرابعة عشر من سلسلة "مدربون × كان 2019" المدرب "إبراهيم كامارا" المدير الفني الحالي لمنتخب كوت ديفوار، والذي يتطلع لقيادة الأفيال للتتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا هذا العام.





- أول مدرب وطني منذ 2012:

يعتبر إبراهيم كامارا (53 عامًا) أول مدرب وطني يتولي قيادة منتخب كوت ديفوار منذ عام 2012، وتحديدًا منذ فرانسوا زاهوي، الذي تولي مهمة تدريب منتخب الأفيال خلال الفترة من 2010 حتى 2012، وبعد رحيل "زاهوي" قاد المنتخب الايفواري 4 مدربين أجانب هم (صبري لموشي – هيرفي رينارد – ميشيل دوسييه – مارك فيلموتس).





إبراهيم كامارا ليس جديدًا على منتخب كوت ديفوار، حيث كان مساعدًا للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني السابق للفريق عام 2015، كما أنه تولي القيادة الفنية للمنتخب الإيفواري بشكل مؤقت "مرتين" الأولي عقب رحيل "رينارد" واستمر 54 يومًا فقط (من26 مايو إلي 19 يوليو 2015).





أما ولايته المؤقتة الثانية كانت بعد رحيل الفرنسي ميشيل دوسييه عن تدريب منتخب كوت ديفوار عام 2017، تولي "كامارا" تدريب الفريق بشكل مؤقت للمرة الثانية، واستمر 49 يومًا فقط من 30 يناير حتي 20 مارس 2017).





كما سبق وقاد إبراهيم كامارا منتخب كوت ديفوار للشباب تحت 17 عامًا في بطولة كأس العالم 2013، ونجح في الوصول به للدور ربع النهائي قبل أن يخسر أمام الأرجنتين 2/1 وودع البطولة، كما قاد منتخب المحليين في بطولة أمم إفريقيا 2018 لكن تذيل منتخب الأفيال ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة وودع مبكرًا.





في يوليو لعام 2018 أعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم تعيين إبراهيم كامارا مدربًا لمنتخب كوت ديفوار الأول، وذلك خلفًا للبلجيكي مارك فيلموتس والذي رحل عن تدريب الفريق بعدما فشل في الصعود لبطولة كأس العالم في روسيا.





يعتمد "كامارا" على طريقة لعب 3-3-4، أو 1-2-3-4.





- شاهد علي إنجاز "رينارد":

إبراهيم كامارا كان شاهدًا على إنجاز المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مع منتخب كوت ديفوار عام 2015، حيث كان مساعدًا له عندما قاد المنتخب الإيفواري للتتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في غينيا الاستوائية، وفاز منتخب الأفيال على منتخب غانا 9 / 8 بركلات الترجيح في المباراة النهائية.





ويسعي "كامارا" بعدما أصبح في منصب الرجل الأول في الجهاز الفني لمنتخب كوت ديفوار لتكرار انجاز "رينارد" وقيادة منتخب بلاده لحصد اللقب الإفريقي، كما يتطلع لإعداد منتخب قوي يستطيع المنافسة في بطولة أمم افريقيا 2021 التي تستضيفها بلاده.





- أرقامه مع كوت ديفوار:

قاد إبراهيم كامارا منتخب كوت ديفوار في 5 مباريات في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2019، حيث استكمل المشوار الذي بدأه البلجيكي مارك فيلموتس مدرب الفريق السابق والذي خسر لقاء الجولة الأولي أمام منتخب غينيا 3 / 2، ونجح "كامارا" في تحقيق 3 انتصارات، وتعادلين، وحصد 11 نقطة احتل بها المركز الثاني بمجموعته وتأهل للبطولة القارية.





كما قاد ابراهيم كامارا منتخب كوت ديفوار في 3 مباريات ودية تعادل مع توجو 2/2، وفاز على مولدوفا 2 / 1 وعلى ليبريا 1 / 0، ويلعب المنتخب الإيفواري في بطولة أمم إفريقيا 2019 ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات المغرب وجنوب إفريقيا وناميبيا.