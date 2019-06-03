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عاجل.. اختطاف طائرة عسكرية في الهند

الإثنين 03/يونيو/2019 - 01:13 م
عاجل.. اختطاف طائرة عسكرية في الهند
طائرة عسكرية - أرشيفية
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وكالات
 
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نقلت مصادر محلية عن فقد اتصال مراقبي الحركة الجوية بطائرة نقل عسكرية من طراز "آن-32" تابعة للقوات الجوية الهندية.

 

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