عاجل.. اختطاف طائرة عسكرية في الهند
الإثنين 03/يونيو/2019 - 01:13 م
وكالات
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نقلت مصادر محلية عن فقد اتصال مراقبي الحركة
الجوية بطائرة نقل عسكرية من طراز "آن-32" تابعة للقوات الجوية الهندية.
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