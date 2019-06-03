أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات فى مصر اليوم الاثنين 3-6-2019

سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 3-6-2019، ارتفاعا ملحوظا بقيمة 4 جنيهات، جاء نتيجة صعود جديد لأوقية الذهب لترتفع من 1305 دولار إلي 1316 دولارًا، بالتزامن مع استمرار التصعيد الصينى الأمريكى وتهديدات رئيس أمريكا دونالد ترامب للمكسيك بفرض رسوم 5%.





وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:





عيار 18 سجل اليوم 526 جنيها





عيار 24 سجل اليوم 702 جنيها





عيار 21 سجل اليوم 614 جنيها





الجنيه الذهب اليوم 4912 جنيها





أوقية الذهب 1316 دولارا







