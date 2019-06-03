أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات فى مصر اليوم الاثنين 3-6-2019
الإثنين 03/يونيو/2019 - 01:01 م
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سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 3-6-2019، ارتفاعا ملحوظا بقيمة 4 جنيهات، جاء نتيجة صعود جديد لأوقية الذهب لترتفع من 1305 دولار إلي 1316 دولارًا، بالتزامن مع استمرار التصعيد الصينى الأمريكى وتهديدات رئيس أمريكا دونالد ترامب للمكسيك بفرض رسوم 5%.
وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:
عيار 18 سجل اليوم 526 جنيها
عيار 24 سجل اليوم 702 جنيها
عيار 21 سجل اليوم 614 جنيها
الجنيه الذهب اليوم 4912 جنيها
أوقية الذهب 1316 دولارا
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