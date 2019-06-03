ضبط 10652 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة ومخالفات خلال حملة أمنية على مستوى الجمهورية

نجحت الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، في تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 10652 قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة ومخالفات شروط التعاقد.









كما ضبطت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدد من مخالفات قانون البيئة من دخان كثيف، ومكبرات صوت، وآلات تنبيه، وإلقاء مخلفات بالطريق العام، وتلوث المجرى المائى لنهر النيل، فى 292قضية متنوعة، وفى مكافحة التهرب الضريبى تم ضبط 197 قضية فى مجال الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب.







