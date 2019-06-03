ضبط شخصين بحوزتهما 3 كيلو هيروين وأفيون بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية، من إلقاء القبض على اثنين من العناصر الإجرامية، وبحوزتهما 3 كيلو جرامات من مخدري الهيروين والأفيون.





وكشفت معلومات الأجهزة الأمنية، وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي فى الإسكندرية، عن مزاولة عنصرين إجراميين من محافظة الإسماعيلية، وسبق اتهام أحدهما فى قضية قتل، نشاطا إجراميا بالاتجار فى المواد المخدرة، مُتخذين من مدينة الإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطهما.





وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة، نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبطهما بمنطقة الشاطبى فى دائرة قسم شرطة باب شرقى، بينما كانا يستقلان سيارة ملاكى يقودها أحدهما، ومعهما 2 كيلو جرام من مخدر الهيروين وكيلو جرام واحد من الأفيون، بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



