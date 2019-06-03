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عرضان أوروبيان يهددان صفقة الزمالك الجديدة

الإثنين 03/يونيو/2019 - 12:47 م
عرضان أوروبيان يهددان صفقة الزمالك الجديدة
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هاني عصام
 
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تلقى أيمن بن محمد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي عرضان أوروبيان في الأيام الماضية تمهيدًا للرحيل عن فريقه.

وجاء العرض الأول للاعب من أندرلخت البلجيكي والثاني من بوردو الفرنسي بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الترجي التونسي.

ويعتبر أيمن بن محمد أحد الصفقات المطلوبة وبقوة في الزمالك خلال الموسم المقبل لتدعيم الجبهة اليسرى بسبب عدم وجود بديل لعبدالله جمعة داخل الفريق وتذبذب أداء بهاء مجدي منذ التعاقد معه في يناير الماضي قادمًا من نادي الإسماعيلي.

وكان بن محمد قد طلب الحصول على مليون دولار في الموسم الواحد من إدارة الزمالك وهو ما قوبل بالرفض من جانب إدارة الزمالك وتحاول تخفيض الجانب المالي.

وقاد بن محمد فريقه التونسي مؤخرًا لحصد بطولة دوري أبطال افريقيا على حساب الوداد المغربي.
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المزيد عن: كورة رياضة الزمالك الترجي التونسي أيمن بن محمد
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