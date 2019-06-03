رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بعيد الفطر المبارك

هنأ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله عز وجل أن يعيده على شعب مصر العظيم والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

تستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم الإثنين، هلال شهر شوال لعام 1440 هجريا، الثالث من يونيو الجاري، وذلك من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية.









ومن جهتها، أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة أن أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا سيكون غد الثلاثاء.





وأعلنت صفحة دار الإفتاء المصرية على "فيسبوك"، أنها ستقدم بثا مباشرا لمفتى الديار المصرية يعلن نتيجة استطلاع هلال شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك.