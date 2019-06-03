رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بعيد الفطر المبارك
الإثنين 03/يونيو/2019 - 11:42 ص
يحي حلمي
Advertisements
Advertisements
هنأ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله عز وجل أن يعيده على شعب مصر العظيم والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
تستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم الإثنين، هلال شهر شوال لعام 1440 هجريا، الثالث من يونيو الجاري، وذلك من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية.
ومن جهتها، أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة أن أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا سيكون غد الثلاثاء.
وأعلنت صفحة دار الإفتاء المصرية على "فيسبوك"، أنها ستقدم بثا مباشرا لمفتى الديار المصرية يعلن نتيجة استطلاع هلال شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك.
Advertisements
المزيد عن: هلال شوال 1440 عيد الفطر المبارك الامتين
- 7 دول عربية تحتفل بعيد الفطر الأحد.. وسلطنة عمان خارج القائمة
- اليوم.. الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك
- السعودية ودول عدة تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر
- دار الإفتاء تعلن غدًا أول أيام عيد الفطر.. وتهنئ السيسي والشعب المصري بهذه المناسبة
- بيان هام من الإفتاء بشأن رؤية هلال شوال
- عاجل| تحذير من الإفتاء بشأن موعد عيد الفطر
- بيان هام من الإفتاء بشأن استطلاع هلال العيد.. وتحذير للمواطنين من هذا الأمر
- اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال لعام 1440 هجريا
- "العيد إمتى؟".. دار الإفتاء تجيب