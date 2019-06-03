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ترامب يشن "عاصفة انتقادات" على رئيس بلدية لندن

الإثنين 03/يونيو/2019 - 11:32 ص
ترامب يشن عاصفة انتقادات على رئيس بلدية لندن
ترامب وميلانيا
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وكالات
 
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هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين، رئيس بلدية لندن، صادق خان، قيل دقائق من هبوط طائرته الرئاسية في العاصمة البريطانية، في مستهل زيارة دولة تستمر 3 أيام.

 

وقال ترامب في تغريدة عبر تويتر: "إن خان يذكرني كثيرا بعمدة مدينة نيويورك بيل دي بازيو، الأبله وغير الكفء، فقد أدى عمل مريعا (..) اتطلع إلى أن كون صديقا عظيما للمملكة المتحدة".

 

وفي تغريدة أخرى، كتب الرئيس الأمريكي: "خان أدى عملا مريعا باعتباره رئيسا لبلدية لندن. أدلى بتصريحات سيئة بصورة حمقاء عن زيارة الرئيس الأمريكي، الذي يعد إلى حد بعيد أهم حلفاء المملكة المتحدة".

 

ووصف رئيس بلدية العاصمة البريطانية بـ"الفاشل"، داعيا إياه إلى التركيز على الجريمة في لندن، لا توجيه الانتقادات إلى دونالد ترامب.

 

ودأب صادق خان على إطلاق التصريحات المناهضة لترامب، منذ كان الأخير مرشحا في الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية قبل أعوام، حينما هاجم حظر السفر الذي اقترحه ترامب.

 

ودعا أول مسلم يتولى منصب رئاسة بلدية لندن إلى مقاطعة زيارة ترامب إلى المملكة المتحدة عام 2017.

 

وفي يناير 2018، اقتحم مؤيدون لترامب، مؤتمرا كان يتحدث فيه خان، وحاولوا اختطافه، قائلين إنهم يسعون إلى اعتقاله بمقتضى قانون يعود للقرن الثالث عشر الميلادي.

 

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