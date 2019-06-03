مفاجأة في طقس العيد.. والأرصاد تعلن درجات الحرارة

يسود غدا الثلاثاء، المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيفا ليلا.





وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط أمطار على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون الرياح أغلبها شمالية شرقية مُعتدلة تنشط على السواحل الشرقية والوجه البحرى والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فمن المتوقع أن يكون معتدلا، وارتفاعه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ومترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، كالتالي:





العظمى بالقاهرة 35 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية 30/ 22، ومطروح 27/ 22، وسوهاج 43/ 27، وقنا 44/ 28، وأسوان 45/ 30 درجة.



