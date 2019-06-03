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بدء محاكمة آخر إرهابيين فرنسيين بتهمة الانتماء لداعش ببغداد

الإثنين 03/يونيو/2019 - 11:22 ص
بدء محاكمة آخر إرهابيين فرنسيين بتهمة الانتماء لداعش ببغداد
محكمة
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وكالات
 
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استأنفت المحكمة الجنائية المركزية العراقية صباح اليوم الإثنين، جلسات محاكمة فرنسيين بتهمة الانتماء لتنظيم داعش، هما الأخيرين من أصل 12 إرهابياً تسلمتهم السلطات العراقية من قوات سوريا الديموقراطية.

 

وبدأت محاكمة مراد دهلوم (41 عاماً) المولود في الجزائر واعتقل منذ نحو عام في دير الزور (شرق سوريا)، بحسب مركز تحليل الإرهاب. وهو عاشر إرهابي فرنسي تحاكمه السلطات العراقية في غضون 8 أيام.

 

وأكد هذا الفرنسي أمام المحكمة، "لم أبايع (تنظيم داعش) ولم أمارس أي تدريبات منذ أن خضعت إلى عمليتين جراحيتين في ظهري".

 

ويقول معهد الأبحاث الأوروبي "مركز تحليل الإرهاب"، إن دهلوم " إرهابي مخضرم، شغل منصب قاض" في محاكم التنظيم المتطرف التي حكمت بإنزال عقوبات جسدية وبتصفيات.

 

وسيحاكم إرهابي فرنسي آخر في المجموعة هو بلال الكباوي (32 عاماً) من بلدة سير إحدى ضواحي باريس.

 

وبدأت محاكمة جميع هؤلاء، منذ 26 من مايو، لعدم إمكانية محاكمتهم من قبل هذه القوات وانقطاع العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وباريس التي تكرر دائماً رفضها عودتهم إلى فرنسا حيث يحتدم الجدل حول هذا الموضوع.

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