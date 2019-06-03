أمهات مصر: "أولياء أمور الثانوية العامة عيدهم مذاكرة ومراجعة وقلق استعدادا للامتحانات"

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن أولياء أمور طلاب الثانوية العامة قرروا رفع حالة الطوارئ داخل المنازل خلال أيام عيد الفطر المبارك والاستمرار في المراجعة والمذاكرة منذ اليوم الأول لعيد الفطر، وذلك استعدادا لبدء امتحانات الثانوية العامة السبت المقبل الموافق 8 يونيو الجاري.





وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن هناك حالة من القلق والتوتر بين الطلاب وأولياء أمورهم مع قرب الامتحانات، ما أدي إلي عدم الاستمتاع بعيد الفطر أو الخروج للتنزه خلال إجازة العيد سواء مع الأسرة او الأصدقاء، مطالبة أولياء الأمور بتهيئة المناخ والجو المناسب داخل الأسرة للقضاء علي التوتر والقلق الذي يشعرون به أبنائهم بسبب الإمتحانات، وكذلك توفير جميع وسائل الراحة لهم وتلبية احتياجاتهم.





وعبر العديد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة علي صفحة اتحاد امهات مصر للنهوض بالتعليم في الفيس بوك، عن قلقلهم وتوتر أبنائهم من الامتحانات، حيث قالت ولي أمر: "انا بنتي اعصابها تعبانة وقلقنا جدا وهي بتراجع عربي ودين وربنا معاها هي واللي زيها ويحقق كل امنياتها.. بنراجع المنهج وعندها مراجعة ثاني يوم العيد و ثالث يوم العيد مع المستر"، وأضافت أخري: "النهارده مراجعة دين ومن بكره بإذن الله عربي وانجليزي، ومفيش عيد من بكره ان شاء الله لغاية الجمعة الجاية انجليزي وعربي"





وتابعت ولي أمري أخري: "المدرس هيجلنا البيت من أول يوم العيد لغايه الامتحان مراجعه"، واستكملت أخري: "العيد كلة مذاكرة.. الحمد لله عيدنا يوم النجاح بمجموع كويس ويارب التوفيق للجميع ويفرح قلب امهات مصر بعيالها ويجبر بخاطرهم"، وأضافت أخري: "يا دوب هنصلي العيد ونرابط في البيت وربنا ينجح اولادنا ويفرحنا بيهم، وأنا قولت لإبني سيب مذاكرة خالص اول يوم العيد وافصل من المذاكرة حتي المدرسين قالوا كده، ومن تاني يوم العيد هنشوف ربنا يعمل الخير ليهم يارب".



