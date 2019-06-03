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كل الطرق تؤدي إلى بقاء محمد صلاح في ليفربول

الإثنين 03/يونيو/2019 - 10:04 ص
كل الطرق تؤدي إلى بقاء محمد صلاح في ليفربول
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
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يبدو أن محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي حسم مصيره بالاستمرار في فريقه وعدم الموافقة على أي عرض خارجي سواء من ريال مدريد الإسباني أو بايرن ميونيخ الألماني للانتقال إليه الميركاتو الصيفي.

 

وتؤكد تصريحات محمد صلاح منذ الفوز بدوري أبطال أوروبا أنه سيبقى في ليفربول بعد أن أعلن أن اللقب بداية لحصد الألقاب مع الريدز في الموسم المقبل.

 

وقال محمد صلاح لصحيفة "ميرور" البريطانية: "التتويج بدوري أبطال أوروبا مجرد بداية لنا.. ومعدل أعمار ليفربول تجعل مشروع الريدز مثيرًا للغاية لأنه في تقدم مستمر لذلك هدفنا في الموسم المقبل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي وجاهزون للتحدي من الآن" وهو ما يشير إلى أن صلاح حسم مصيره ويفكر في خطط الموسم المقبل بعد أن أصبح الفتى الأول في الريدز.

 


وبعيدًا عن تصريحات محمد صلاح فإن يورجن كلوب مدرب ليفربول يتمسك باستمراره من أجل مشروعه المثير في الفريق.


 

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