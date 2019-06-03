عصام سعد يعلن استعدادات محافظة الفيوم لاستقبال عيد الفطر المبارك

أكد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، الاستعداد بكامل القطاعات لاستقبال عيد الفطر المبارك، مؤكدا علي استعداد قطاع النظافة بكافة شوارع المحافظة وتنظيم نوبتجيات لرفع القمامة والمخلفات علي مدار اليوم، وكذلك تكثيف الحملات التموينية علي الأسواق والمحال التجارية للتأكد من مطابقة المعروض من اللحوم والأغذية للاشتراطات الصحية.





وأعرب محافظ الفيوم عن تهانيه لشعب مصر عامة ومحافظة الفيوم بخاصة بعيد الفطر المبارك وأشار الي انه تم تجهيز 15 من المنافذ لبيع اللحوم بمختلف مراكز المحافظة بواقع 90 جنيهًا لسعر الكيلو بجميع مراكز المحافظة.





كما أشار محافظ الفيوم إلي توفير 168 ساحات لصلاة عيد الفطر في الخلاء والأماكن المكشوفة بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالفيوم في جميع مدن ومراكز وقرى المحافظة.





وأكد محافظ الفيوم أنه تم تجهيز حملات بالتنسيق مع مأموري المراكز ورؤساء المدن وإدارات المرور والمرافق والدفاع المدني الي جانب رؤساء الوحدات المحلية والإدارات الزراعية وحماية أملاك الدولة للتصدي الفوري للتعديات علي الأراضي الزراعية وتحرير المحاضر للمخالفين، وإزالة أي تشوينات علي الأراضي الزراعية ووقف التعديات.





كما تم إعداد غرفة عمليات بكل وحدة محلية وغرفة بكل مركز الي جانب غرفة عمليات مركزية بالمحافظة لمتابعة شكاوي المواطنين والتصدي الفوري لأى مشكلات قد تطرئ خلال أيام العيد وإيجاد حلول عاجلة لها.





وأضاف أنه تم التشديد بجميع قطاعات مياة الشرب والصرف الصحي والتأكيد علي تنظيم نوبتجيات علي مدار 24 ساعة واصدر توجيهات لمسئولي الري بضرورة رفع المخلفات وتطهير المجاري المائية وإزالة اي معوقات تمنع وصول المياة الي النهايات.





وفي قطاع التموين أصدر محافظ الفيوم توجيهاته باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للكشف من المعروض من السلع التموينية والمتابعة المستمرة وتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وشرطة مباحث التموين لفحص المعروض من اللحوم والتأكد من سلامتها وصلاحيتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة أي مخالفات، الي جانب المتابعة المستمرة للكميات الواردة من البوتاجاز لضمان وصول الكميات الكافية لسد احتياجات المواطنين خلال العيد والإشراف علي منافذ التوزيع لضمان وصولها الي المستهلك بالسعر المقرر.





كما أصدر توجيهاته لمسئولي الصحة برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف وتنظيم نوبتجيات علي مدي الـ 24 ساعة لمواجهة الحالات الطارئة.



