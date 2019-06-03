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مي عمر: أطفال الشوارع أهم مشكلة أتمنى حلها في مصر (فيديو)

الإثنين 03/يونيو/2019 - 09:46 ص
مي عمر: أطفال الشوارع أهم مشكلة أتمنى حلها في مصر (فيديو)
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رقية جمال
 
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قالت الفنانة مي عمر، إن مواقع التواصل الاجتماعي تمثل عمل إضافي للفنان، موضحة أن المرأة الجميلة بالنسبة لها هي صاحبة الشخصية الطيبة.

وأضافت "عمر"، خلال حوارها ببرنامج "تفاعلكم" على فضائية "العربية"، أنها تفضل قراءة الروايات، موضحة أن أكثر شائعة تزعجها هو الحديث عن انفصالها عن زوجها المخرج محمد سامي.

وتابعت، أنها تشعر أن هناك محاولات مستمرة للتقليل من موهبتها، مؤكدة أن لو تستطيع الحصول على مسيرة إحدى النجمات السابقة لاختارت مسيرة " ميريل ستريب"، موضحة أنها تحب النجاح وليس الأضواء.

وأوضحت، ان أكثر مالفت نظرها في التعامل مع الفنان عادل إمام التزامه الشديد في عمله، منوهة إلى أنها لو خيروها لحل أحد المشاكل الموجودة في مصر لاختارت مشكلة أطفال الشوارع. 
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