اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال لعام 1440 هجريا

تستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم الإثنين، هلال شهر شوال لعام 1440 هجريا، الثالث من يونيو الجاري، وذلك من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية.





ومن جهتها، أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة أن أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا سيكون غد الثلاثاء.

وأعلنت صفحة دار الإفتاء المصرية على "فيسبوك"، أنها ستقدم بثا مباشرا لمفتى الديار المصرية يعلن نتيجة استطلاع هلال شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك.