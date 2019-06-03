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الهلال الأحمر الإماراتي يوزع كسوة العيد لنحو 4 آلاف أسرة في الساحل الغربي

الإثنين 03/يونيو/2019 - 08:17 ص
الهلال الأحمر الإماراتي يوزع كسوة العيد لنحو 4 آلاف أسرة في الساحل الغربي
الهلال الأحمر الإماراتي
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وكالات
 
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دشن الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم، توزيع كسوة العيد لنحو 4 آلاف أسرة من أسر الشهداء والجرحى والأطباء والمدرسين المتطوعين والأسر الفقيرة والمحتاجة، في مديريات المخا والخوخة والدريهمي وحيس بالساحل الغربي.

 

وقال ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن مشروع توزيع كسوة العيد يأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه الإمارات لأهالي الساحل وعموم أبناء الشعب اليمني في المحافظات المحررة، وكذا ضمن مشاريع ومبادرات عام التسامح، بهدف إعادة تطبيع الأوضاع وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين المحتاجين والمتضررين.

 

بدورهم أعرب مواطنون مستفيدون، عن شكرهم وإمتنانهم لدولة الإمارات نظير دعمها المتواصل لأهالي الساحل الغربي، ووقوفها إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، ولفتوا إلى أن توزيع كسوة العيد ساهم بتخفيف معاناتهم وأدخل البسمة والفرحة إلى قلوبهم.

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