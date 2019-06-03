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رئيس مركز ومدينة طامية يُكرم حفظة القرآن الكريم بقرية الروضة في الفيوم (صور)

الإثنين 03/يونيو/2019 - 08:13 ص
رئيس مركز ومدينة طامية يُكرم حفظة القرآن الكريم بقرية الروضة في الفيوم (صور)
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ريهام على
 
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قام اللواء جمال مسعود رئيس مركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، بتكريم حفظة القرآن الكريم خلال الحفل الذى أقامته مؤسسة روضة الخير للتنمية وأعمال الخير بالروضة، وذلك بحضور المستشار أحمد سمير الجمال والمحاسب عويس فتحي جميل سكرتير عام مجلس مدينة طامية والشيخ أحمد أمين عن أوقاف طامية والأستاذة شيرين شكري رئيسة الوحدة المحلية بقرية الروضة والأستاذ مصطفى مبارك مدير الإدارة التعليمية بطامية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد من المهتمين بالعمل الخدمي والخيري، وحشد من حفظة كتاب الله تعالى من أبناء وبنات قرية الروضة من المكرمين وذويهم. 

أعرب رئيس المركز، عن شكره للقائمين على تنظيم المسابقة والاحتفاء بحفظة كتاب الله تعالى وتشجيعهم على مواصلة حفظ القرآن الكريم والالتزام بآدابه وتعاليمه.

وأكد على أهمية تكاتف الجميع ومشاركتهم الفاعلة في العمل العام من أجل بناء وتنمية المجتمع، وفي نهاية الحفل قام رئيس المركز والمنصة الكريمة بتسليم المبالغ المالية للمكرمين من حفظة القرآن الكريم وسط فرحة غامرة من الجميع لعدد 25 من المتسابقين من حفظة القرآن الكريم من سن 7 سنوات حتي 20 عاما وذلك أثر المسابقة التي اقامتها مؤسسة روضة الخير علي روح المرحوم بإذن الله تعالى المستشار سمير بك الجمال علي مستوي الكتاتيب ودور تحفيظ القرآن الكريم بالقرية والفائزون علي أربع مستويات القرآن كاملًا وثلاثة ارباع القرآن ونصف القرآن وربع القرآن.
رئيس مركز ومدينة طامية يُكرم حفظة القرآن الكريم بقرية الروضة في الفيوم (صور)
رئيس مركز ومدينة طامية يُكرم حفظة القرآن الكريم بقرية الروضة في الفيوم (صور)
رئيس مركز ومدينة طامية يُكرم حفظة القرآن الكريم بقرية الروضة في الفيوم (صور)
رئيس مركز ومدينة طامية يُكرم حفظة القرآن الكريم بقرية الروضة في الفيوم (صور)
رئيس مركز ومدينة طامية يُكرم حفظة القرآن الكريم بقرية الروضة في الفيوم (صور)
رئيس مركز ومدينة طامية يُكرم حفظة القرآن الكريم بقرية الروضة في الفيوم (صور)
رئيس مركز ومدينة طامية يُكرم حفظة القرآن الكريم بقرية الروضة في الفيوم (صور)
رئيس مركز ومدينة طامية يُكرم حفظة القرآن الكريم بقرية الروضة في الفيوم (صور)
رئيس مركز ومدينة طامية يُكرم حفظة القرآن الكريم بقرية الروضة في الفيوم (صور)
رئيس مركز ومدينة طامية يُكرم حفظة القرآن الكريم بقرية الروضة في الفيوم (صور)
رئيس مركز ومدينة طامية يُكرم حفظة القرآن الكريم بقرية الروضة في الفيوم (صور)
رئيس مركز ومدينة طامية يُكرم حفظة القرآن الكريم بقرية الروضة في الفيوم (صور)
رئيس مركز ومدينة طامية يُكرم حفظة القرآن الكريم بقرية الروضة في الفيوم (صور)
رئيس مركز ومدينة طامية يُكرم حفظة القرآن الكريم بقرية الروضة في الفيوم (صور)
رئيس مركز ومدينة طامية يُكرم حفظة القرآن الكريم بقرية الروضة في الفيوم (صور)
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