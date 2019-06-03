رئيس مركز ومدينة طامية يُكرم حفظة القرآن الكريم بقرية الروضة في الفيوم (صور)

قام اللواء جمال مسعود رئيس مركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، بتكريم حفظة القرآن الكريم خلال الحفل الذى أقامته مؤسسة روضة الخير للتنمية وأعمال الخير بالروضة، وذلك بحضور المستشار أحمد سمير الجمال والمحاسب عويس فتحي جميل سكرتير عام مجلس مدينة طامية والشيخ أحمد أمين عن أوقاف طامية والأستاذة شيرين شكري رئيسة الوحدة المحلية بقرية الروضة والأستاذ مصطفى مبارك مدير الإدارة التعليمية بطامية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد من المهتمين بالعمل الخدمي والخيري، وحشد من حفظة كتاب الله تعالى من أبناء وبنات قرية الروضة من المكرمين وذويهم.





أعرب رئيس المركز، عن شكره للقائمين على تنظيم المسابقة والاحتفاء بحفظة كتاب الله تعالى وتشجيعهم على مواصلة حفظ القرآن الكريم والالتزام بآدابه وتعاليمه.



