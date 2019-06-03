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محمد صلاح يوجه رسالة قوية إلى مانشستر سيتي

الإثنين 03/يونيو/2019 - 08:08 ص
محمد صلاح يوجه رسالة قوية إلى مانشستر سيتي
محمد صلاح
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علاء خليف
 
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أكد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي أن التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، مجرد بداية للريدز لحصد المزيد من الألقاب في الموسم المقبل.

 

وقال صلاح، في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "إنهاء الدوري الإنجليزي بنقطة واحدة خلف السيتي كان أمرًا مخيبًا للآمال، وكان من الصعب أن نختم الموسم بخسارة نهائي دوري الأبطال".

 

وأضاف: " التتويج بدوري أبطال أوروبا مجرد بداية لنا، ومعدل أعمار ليفربول وإمكانيات الفريق التي تتحسن، تجعل مشروع الريدز مثيرًا للغاية".

 

وتابع: "ليفربول في تقدم مستمر وهدفنا الموسم المقبل، التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي خطف اللقب هذا الموسم بفارق نقطة وكان الأمر مستحقًا لكننا أصبحنا جاهزين للتحدي الآن".

 

وواصل: " ظهرنا أكثر هدوءًا في المباراة النهائية لدوري الأبطال واكتسبنا مزيد من الخبرات، وكنا قادرين على التحلي بالصبر واستطعنا تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة87 مما يدل على أننا نتعلم ونتقدم".

 

وأتم تصريحاته: "أعتقد أنها تجربة رائعة بالنسبة لنا أن نفوز بلقب دوري الأبطال الآن، وهذا سيساعد الفريق على التقدم خطوة أخرى للأمام".

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