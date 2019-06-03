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ميسي يوضح.. كيف تحول من ريفر بليت إلي برشلونة في بداية مسيرته؟

الإثنين 03/يونيو/2019 - 08:05 ص
ميسي يوضح.. كيف تحول من ريفر بليت إلي برشلونة في بداية مسيرته؟
ميسي
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علي نبوي
 
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تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب وقائد برشلونة، عن كواليس فشل انتقاله لصفوف ريفر بليت في بداية مشواره الكروي.

 

وصرح ميسي لشبكة "فوكس سبورتس": "ذهبت للاختبار في ريفر بليت لأن أحد زملائي في الفريق ذهب إلى بوينس آيرس للتجربة، وشاركت لمدة 20 دقيقة وسجلت 4 أهداف".

 

وتابع: " مسؤولي ريفر بليت أخبروني أنني يجب أن أعود بتصريح، وأرادوا أن يدفعوا مقابل علاجي بالهرمونات، وهو الشيء الذي لم يفعله نيولز أولد بويز، ولكن الاخير رفض منحي تصريح ثم ذهبت لبرشلونة".

 

وانضم ميسي لصفوف ناشئي برشلونة في صيف عام 2000 وشارك مع الفريق الأول عام 2005.محمد صلاح: دوري أبطال أوروبا مجرد بداية لمزيد من البطولات

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