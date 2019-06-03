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6 حقائق مثيرة عن كينسي وليانسكي التي اقتحمت ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا

الإثنين 03/يونيو/2019 - 07:29 ص
6 حقائق مثيرة عن كينسي وليانسكي التي اقتحمت ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا
كينسي وليانسكي
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الفجر الرياضي
 
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شهد نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي واقعة مثيرة للجدل، بعدما قامت فتاة باقتحام ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، مرتدية زي سباحة مطبوع عليه كلمة "فيتالي".

 

وكان ليفربول المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح توج بلقب دوري الأبطال للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز في النهائي على مواطنه توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد.

 

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز المعلومات عن تلك الفتاة في السطور التالية:

 

1- هي فتاة تدعى كينسي وليانسكي روسية الجنسية وهي ممثلة وعارضة أزياء.

 

2- الزي التي ارتدته تلك الفتاة كان مطبوعا عليه كلمة "فيتالي" وبالبحث عنه تبين أنه الروسي فيتالي زودرفيسكي ولديه قناة على موقع يوتيوب تحت مسمى VitalyzdTv بها عدد كبير من المشتركين.

 

3- فيتالي زودرفيسكي هو صديق لـ"كينسي" وهو يقوم بتقديم محتوى عبر يوتيوب يتناول أشياء وأمور كوميدية إلى حد كبير .

 

4- الفتاة كينسي تعمدت إثارة الجدل واختراق الملعب بهدف واحد وهو الترويج لصديقها الروسي الذي بالفعل زاد عدد متابعيه سواء على موقع تبادل الصور انستجرام، أو المشتركين في قناة يوتيوب.

 

5- بالبحث أيضا تبين أن الشاب الروسي يمتلك قناة أخرى عبر نافذة يوتيوب وتسمى VitalyzdTVsecond .

 

6- ورغم أن الفتاة المخترقة للملعب ظهرت بلبس "عاري" إلى حد كبير إلا أن الملايين من عشاق الساحرة المستديرة بدأوا في متابعة حسابها عبر انستجرام فبعد أن كان عدد متابعيها ما يقرب من 330 ألف متابع وصل إلى نحو مليوني متابع.

 

 

 

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