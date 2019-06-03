بماذا علقت ريم الباردوي على صورتها مع ريهام سعيد؟









وحازت الصورة على إعجاب جمهور البارودي، وقام العديد من معجبيها بمشاركة الصورة على نطاق واسع.







شاركت الفنانة ريم البارودي، متابعي حسابها بموقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة جديدة لها تجمعها بالإعلامية ريهام سعيد، خلال تواجدهما في أحد المقاهي بالقاهرة الجديدة.وعلقت البارودي على الصورة، قائلة : "نستمتع بوقتنا".