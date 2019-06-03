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بماذا علقت ريم الباردوي على صورتها مع ريهام سعيد؟

الإثنين 03/يونيو/2019 - 07:32 ص
بماذا علقت ريم الباردوي على صورتها مع ريهام سعيد؟
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شاركت الفنانة ريم البارودي، متابعي حسابها بموقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة جديدة لها تجمعها بالإعلامية ريهام سعيد، خلال تواجدهما في أحد المقاهي بالقاهرة الجديدة.

وعلقت البارودي على الصورة، قائلة : "نستمتع بوقتنا".

وحازت الصورة على إعجاب جمهور البارودي، وقام العديد من معجبيها بمشاركة الصورة على نطاق واسع. 


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