محافظ الفيوم يفتتح معرض الكساء المجاني (صور)
الإثنين 03/يونيو/2019 - 07:19 ص
ريهام على
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افتتح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، معرض الكساء المجاني الذى نظمته جمعية رسالة للأعمال الخيرية بميدان المسلة، ويضم 40 ألف قطعة ملابس ( رجالي ـ حريمي ـ أطفال)، ثم شهد حفل ختام الأنشطة الرمضانية لجمعيتي رسالة، وصلاح الدين الأيوبي لتنمية المجتمع، بحضور الأستاذة إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة، والدكتور جمال العشيري رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية، والمستشار أحمد ماهر أمين صندوق جمعية صلاح الدين الأيوبي لتنمية المجتمع، وحشد من المواطنين، وممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.
بدأت الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم والسلام الوطني، وكلمات موجزة لمسئولي الجمعيتين، تم خلالها استعراض الأعمال والمجالات الخدمية والتنموية التى تتم من خلالهما بالتنسيق مع المحافظة، وحجم المشاركة المجتمعية.
خلال الفعاليات قدم محافظ الفيوم كلمات موجزة أعرب فيها عن بالغ سعادته بالمشاركة بتلك الفعاليات، كما قدم شكره للقائمين على العمل بالجمعيتين، وأكد على أهمية تعاون منظمات المجتمع المدنى مع المؤسسات الحكومية، كما أشاد بدور الجمعيتين فى أنشطة التكافل الاجتماعي المختلفة، مؤكدًا أن الهدف الأسمى هو الارتقاء بمنظومة العمل داخل جميع القطاعات للوصول إلى المستوى المأمول لإظهار المحافظة بالمظهر الحضاري اللائق، مضيفًا بأن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد.
شملت احتفالات جمعية رسالة للأعمال الخيرية افتتاح معرض الكساء المجاني الذي يضم 40 ألف قطعة ملابس، وتسليم 60 جهاز عروسة لغير القادرات واليتيمات المقبلات على الزواج، وتكريم حفظة القرآن الكريم، بينما شمل حفل ختام الموسم لجمعية صلاح الدين الأيوبي لتنمية المجتمع تكريم العاملين بعدد من الجمعيات الشريكة لجمعية صلاح الدين الأيوبي، وتكريم الموظف المثالي والجمعية المثالية والمتطوع المثالي.
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