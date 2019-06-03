هاري كين: توتنهام سيعود أقوى في الموسم القادم

وجه الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام رسالة لجماهير فريقه عقب الخسارة في نهائي دوري أبطال أوروبا على ليفربول بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال كين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لم نتمكن من إنجاز المهمة الليلة الماضية. سنتعلم من ما حدث وسنعود أقوى في العام المقبل، شكرًا لجماهيرنا على الدعم الغير قابل للتصديق هذا الموسم في ملعبنا وخارج ملعبنا".

يذكر أن كين شارك في المباراة بعد غياب أكثر من شهر ونصف بسبب الإصابة ولم يظهر بشكل جيد لينتقده الكثيرون وانتقدوا الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للفريق لكن المدرب الأرجنتيني دافع عن قراره مؤكدًا أنه ليس نادمًا على إشراكه.