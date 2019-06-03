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الإفتاء توضح صيغة تكبيرات العيد

الإثنين 03/يونيو/2019 - 06:18 ص
الإفتاء توضح صيغة تكبيرات العيد
دارالإفتاء
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قالت دار الإفتاء المصرية، إن صيغة تكبيرات العيد هى "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم الاثنين، هلال شهر شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك.

وسيتم إعلان نتيجة الرؤية من خلال الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.



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