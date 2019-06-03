ترامب وقرينته يغادران أمريكا في طريقهما إلى لندن
الإثنين 03/يونيو/2019 - 05:28 ص
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غادر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الولايات المتحدة الأمريكية متجها إلى لندن برفقة زوجته السيدة الأولى ميلانيا ترامب.
وتأتى الزيارة بدعوة من الملكة البريطانية إليزابيث، ومن المقرر أن يقام استقبال حافل لترامب فور وصوله إلى لندن.
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