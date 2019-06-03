موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يرحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الاثنين إلى ملعب ستاد المكس بالإسكندرية لمواجهة فريق نادي حرس الحدود ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقبل المباراة يحتل فريق نادي الزمالك المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة جمعها المارد الأبيض من الفوز في 20 مباراة والتعادل في 7 لقاءات وتكبد المارد الأبيض مرارة الخسارة في ثلاثة مناسبات.

في المقابل يحتل فريق نادي حرس الحدود المركز الثالثث عشر برصيد 37 نقطة جمعها أبناء طارق العشري من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 13 وخسر الفريق العسكري في 12 مباراة.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT.

وفيما يخص القنوات الناقلة للمباراة ستكون مذاعة عبر أون سبورت إتش دي بالإضافة إلى قناة النايل سبورت أصحاب الحق الحصري والمباشر لمباريات الدوري المصري.