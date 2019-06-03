ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الإثنين 03/يونيو/2019 - 04:57 ص
موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود في الدوري المصري والقنوات الناقلة
الزمالك
Advertisements
طباعة
محمد أيمن
 
Advertisements

يرحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الاثنين إلى ملعب ستاد المكس بالإسكندرية لمواجهة فريق نادي حرس الحدود ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

 

وقبل المباراة يحتل فريق نادي الزمالك المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة جمعها المارد الأبيض من الفوز في 20 مباراة والتعادل في 7 لقاءات وتكبد المارد الأبيض مرارة الخسارة في ثلاثة مناسبات.

 

في المقابل يحتل فريق نادي حرس الحدود المركز الثالثث عشر برصيد 37 نقطة جمعها أبناء طارق العشري من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 13 وخسر الفريق العسكري في 12 مباراة.

 

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT.

 

وفيما يخص القنوات الناقلة للمباراة ستكون مذاعة عبر أون سبورت إتش دي بالإضافة إلى قناة النايل سبورت أصحاب الحق الحصري والمباشر لمباريات الدوري المصري.

Advertisements
المزيد عن: موعد مباراة رياضة حرس الحدود الزمالك الدوري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوروجواي
-
x
17:30
-
الإكوادور
أوكرانيا
-
x
17:30
-
بنما
السنغال
-
x
20:30
-
نيجيريا
الدوري المصري
بتروجيت
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
وادي دجلة
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
سموحة
حرس الحدود
-
x
22:00
-
الزمالك