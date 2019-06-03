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"الديهي" يكشف سبب ترحيل "الغنوشي" بعد عام واحد من بقائه في مصر

الإثنين 03/يونيو/2019 - 04:10 ص
الديهي يكشف سبب ترحيل الغنوشي بعد عام واحد من بقائه في مصر
راشد الغنوشي
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نعيم يوسف
 
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن "راشد الغنوشي"، زعيم حركة النهضة التونسية، جاء إلى مصر عام 1964، ليدرس في كلية الزراعة بمصر.

وأضاف "الديهي"، في برنامجه "أهل الشر"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، أنه أثناء تواجده بمصر تشبع بالفكر الناصري الذي كان سائدًا في مصر آنذاك، وآمن به.

وتابع، أنه بعد عام واحد من وجوده في مصر حدث خلاف سياسي بين قيادتين في تونس، وهما الحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف، ونتيجة لهذا الصراع قررت السفارة التونسية ترحيل الطلاب التونسيين ومنع بقائهم في القاهرة لأغراض الأمن القومي التونسي وبالتالي تم ترحيله إلى بلاده بعد عام واحد قضاه في مصر.
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المزيد عن: نشأت الديهي مصر راشد الغنوشي أهل الشر
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