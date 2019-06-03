بعد شائعة وفاته.. حسن حسني: "كنت فرحان برمضان عكننوا عليا" (فيديو)
الإثنين 03/يونيو/2019 - 03:54 ص
نعيم يوسف
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رد الفنان حسن حسني، على الشائعات التي تم تداولها عن وفاته على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه حزن بشدو بسبب هذه الشائعة.
وقال "حسني"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي: "أنا كنت فرحان برمضان، ومبسوط وعكننوا عليا بالإشاعة دي".
وتابع: "أنا كنت نازل أشتري كحك للعيال"، مشددًا على أنه يشكر كل جمهوره على مدى محبتهم له، معقبًا: "عرفت أد إيه الناس بتحبني".
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