بعد شائعة وفاته.. حسن حسني: "كنت فرحان برمضان عكننوا عليا" (فيديو)







وقال "حسني"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي: "أنا كنت فرحان برمضان، ومبسوط وعكننوا عليا بالإشاعة دي".



وتابع: "أنا كنت نازل أشتري كحك للعيال"، مشددًا على أنه يشكر كل جمهوره على مدى محبتهم له، معقبًا: "عرفت أد إيه الناس بتحبني".

رد الفنان حسن حسني، على الشائعات التي تم تداولها عن وفاته على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه حزن بشدو بسبب هذه الشائعة.