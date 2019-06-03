وزير الآثار الأسبق: المعارض الخارجية علم وفن وثقافة



وأضاف "الدماطي"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" أن الآثار تعمل دعاية، وفي وقت سابق عمل إحصاءات على السياح القادمين من البلاد التي ذهبت إليها معارض، ووجد أن عددهم يزيد بـ15 إلى 30% بعد المعرض.



وشدد وزير الآثار الأسبق، على أنه عند تطوير المتاحف أفضل شيء هو المعارض الخارجية، لأن تخزين الآثار ليس جيدًا ومتحف "تورين" في إيطاليا فعل ذلك.



وأكد على أن هناك "قواعد صارمة" عند خروج الآثار وهناك تأمين قوي.



قال الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق، إن خروج الآثار للمعارض الخارجية أمر مهم، والمعارض الخارجية علم وفن وثقافة.