إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين ببني سويف

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تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بنى سويف، إخطارا من العميد محمد ضبش، مدير البحث الجنائى، بحدوث مشاجرة بالاسلحة النارية ويوجد مصابين،بقرية الدوية، بمركز بنى سويف.



وتبين من تحريات المقدم عبدالله السنوسى، رئيس مباحث مركز بنى سويف، أن المشاجرة وقعت بين عائلة الدو وطرفها محمد ع. ف، 33 سنة، صاحب محل أدوات منزلية،و مصاب جرح قطعي بالرأس، وعزت س. ق. 45 سنة، فلاح، وصالح.ح. س. 37سنة، فلاح، وعائلة الملوطة وطرفها أحمد م. ح.35 سنة، جزار، مصاب برش خرطوش بالساقين، ومحمد م. ح. 32 سنة، فلاح، جميعهم مقيمين قرية الدوية، بمركز بنى سويف، تم نقل المصابين لمستشفى بنى سويف العام.



وتبين أن سبب المشاجرة، حدوث مشادة كلامية بين العائلتين لاعتراض «الملوطه على قيام»الدو«بشراء منزل وسط منازلهم بالقرية، وقيامه بتأجيره لبعض الغرباء، وتطورت لمشاجرة تعدى خلالها كلا منهما على الأخر بالضرب وقام على أثرها العائلتين بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة نارية كان بحوزتهم أحدثت إصابة الأول من الملوطة وإصابة الرقيب محمد فتحى محمد تمام، 33 سنة، من قوة مباحث مركز شرطة بنى سويف، برش خرطوش بالبطن والفخذين والذراعين والصدر، وتم نقله لمستشفى بنى سويف العام والحالة العامة مستقرة،أثناء تواجده بالمنطقة ومكلف بمتابعة الحالة الأمنية بها، وعلاء سيد حسين محمد سن 16- طالب، برش خرطوش بالوجه والفك والكتف الأيسر،و يوسف صلاح محمد قرنى 15 سنة، عامل، مصاب عدد 2 رش خرطوش بالوجه والفك، مقيمان بذات العنوان وينتميان لعائلة الصيادين، والذي تصادف تواجدهما بمكان المشاجرة.



وبسؤال المصابين من العائلتين تبادلا الاتهامات واكدا ان السبب الخلاف على منزل قامت عائلة «الدو بشرائه» وتاجيره وهذا المنزل يقع في شارع عائلة الملوطة، وبسؤال مصابي عائلة الصيادين، لم يتهما أحد بعينه بإحداث إصابتهما،وعلى الفور قامت قوات قتالية برئاسة المقدم عبدالله السنوسى، رئيس مباحث مركز بنى سويف، واستهدفت منازل العائلتين، وقرية الدوية، وأرشد المتهم أحمد م.ح. ح، من عائلة الملوطة، عن السلاح الناري المستخدم في الواقعة،وتم ضبطه، وهو عبارة عن سلاح ناري فرد خرطوش محلى الصنع عيار 16 بداخل ظرف الماسورة طلقة فارغة وطلقة حية من ذات العيار.



وأسفرت عن ضبط الأتي في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والذخٍائر غير المرخصة: مهدي ح. ح. 54 سنة، فلاح، «عائلة الملوطه»وبحوزته فرد خرطوش عيار 16وطلقة من ذات العيار وعزت س. ق. ع، 48 سنة، عاطل من «عائلة الدو»..«هارب» ضبط بمنزله فرد خرطوش عيار 12 وطلقة من ذات العيار وفي مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط عدد 11)محكوم عليه، بإجمالي أحكام 54 حكمامنهم عدد (48) حكم حبس جزئـــــي عدد ( 6 ) حكم حبس مستأنف.



وتم تحرير محاضر بالوقائع وتولت النيابة التحقيق.