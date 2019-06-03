الديهي يكشف عن الصندوق الأسود للمفكر التونسي راشد الغنوشي

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أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن المفكر الإسلامي التونسي راشد الغنوشي ولد في 22 يونيو عام 1941، مشيرا إلي أنه انتقل من تونس للقاهرة لدراسة الزراعة في مصر.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن راشد الغنوشي كان مؤمنا ومتشبعا بالفكر الناصري وبالقومية العربية حتي النخاع.



وأوضح "الديهي"، أنه كان في هذا التوقيت يوحد صراع بين الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية، وصالح بن يوسف أحد أبرز قادة الحركة الوطنية التونسية، الأمر الذي دفع السفارة التونسية بمصر بترحيل الطلاب التونسيين الذين كانوا يدرسون بها، ومن ضمنهم راشد الغنوشي.



وأشار إلى أن راشد الغنوشي انتقل من تونس لسوريا حيث استكمل دراسته بها لمدة 4 سنوات، وهناك كفر بالقومية العربية واعتنق فكر سيد قطب وحسن البنا مؤسس جماعة الإخوان.



كما كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن أخطر تصريح للمفكر الإسلامي التونسي راشد الغنوشي.



وأكد أن راشد الغنوشي قال في يونية عام 2012 أن الثورة التونسية صناعة قطرية، كما أكد أن فضائية "الجزيرة" ساعدت تونس حتي قبل قيام الثورة.



وعقب علي هذه التصريحات، قائلا:" قناة الجزيرة مازالت تعمل رغم كل هذه الفضائح، قناة الجزيرة لا يتبقى لها من ورق التوت ما تستر به عورتها".



واستطرد، قائلا:" تم قطع رأس حركة الإخوان في مصر إلي الأبد، ما يوجد في الدول العربية الأن هي أصابع تلعب بلا رأس".