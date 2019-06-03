على طريقة صلاح.. نجم ليفربول يوجه رسالة إلى شباب بلاده

وجه السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، رسالة للشباب السنغالي عقب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا والفوز على توتنهام بثنائية نظيفة في المباراة التي احتضنها ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال ماني في تصريحات لراديو مونتي كارلو: "الأمر ليس سهلًا ولكن عليك أن تصدق حلمك حتى النهاية، يجب أن تؤمن دائمًا بأحلامك".

وأضاف: "أعرف أن جميع الشعب السنغالي كان أمام الشاشات، أشكرهم جميعًا وأهدي اللقب لهم".

واختتم ماني تصريحاته قائلًا : "على الشباب السنغالي تصديق حلمهم، عليهم أن يؤمنوا بأحلامهم ويقاتلوا لتحقيقها".