العين الإماراتي يغري نجم الدوري السعودي بعرض جديد

أكدت تقارير صحفية إماراتية، على تقديم نادي العين الإماراتي لعرض جديد إلى الكاميروني لياندر تاومبا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي، للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

وقدمت إدارة العين عرضًا لتاوامبا في وقت سابق، قبل أن تقرر رفع العرض المالي في مهلة أخيرة للتعاون لحسم الصفقة سواء بالموافقة أو الرفض.

ويذكر أن تاومبا نجح في قيادة فريقه للتتويج بلقب كأس خادم الحرمين، وإنهاء الموسم في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليضمن المشاركة بدوري أبطال آسيا في الموسم القادم.