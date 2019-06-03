هل يتمكن "هازارد" من إحياء "خمول" هجوم ريال مدريد ؟
الإثنين 03/يونيو/2019 - 01:36 ص
عمر عبدالعزيز
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أدى رحيل النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في الصيف الماضي إلى فريق يوفنتوس الإيطالي لحدوث انخفاض حاد في معدل أهداف ريال مدريد خلال موسم 2018/19 مقارنة بالمواسم الأخيرة.
فبينما فشل الويلزي جاريث بيل والإسباني ماركو أسينسيو في الوصول إلى حجم التوقعات المنتظر منهم، فقط بنزيما تمكن من تسجيل 30 هدف ليكون أكثر من سجل هذا الموسم للفريق.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه في الواقع سجل ريال مدريد أقل من 40 هدف مقارنة بالموسم الماضي حيث سجل 108 هدف هذا الموسم بينما 148 هدف في الموسم الماضي مع كريستيانو رونالدو.
وبالعودة إلى الماضي فقد سجلوا 173 هدفًا خلال 2016/17 عندما فاز الفريق بالدوري ودوري أبطال أوروبا و 174 خلال موسم الفوز بلقب الدوري 2011/12 تحت قيادة المدرب البرتغالي خوسيه مورينيو.
يعرف زين الدين زيدان أنه سيتعين على الفريق تسجيل الأهداف ووضع الكرة في الشبكة بشكل أكبر إذا كانوا يريدون التنافس على البطولة الأوروبيه مره أخرى، لهذا السبب سيتم إنتداب إيدين هازارد النجم البلجيكي الطي ليس مفترسًا داخل منطقة الجزاء لكنه سوف يساهم بشكل كبير في تسجيل الأهداف.
أرقام النجم البلجيكي تثبت ذلك حيث ساهم بـ38 هدف هذا الموسم مع تشيلسي حيث تمكن من تسجيل 21 هدف و 17 تمريرة حاسمه، لحد الأن لا يزال هازارد مع تشيلسي لكن يأمل زيدان وريال مدريد في رؤيته وهو يسجل أهدافًا بالقميص الأبيض في المستقبل القريب.
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